Ένας ναρκισσιστής δεν θα κάνει ποτέ αυτά τα 5 πράγματα - όποιο κι αν είναι το κόστος

Το αποτέλεσμα της πράξης του δεν είναι ικανό για να αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Ο ναρκισσιστής είναι αδιάλλακτος και αμετανόητος.

Ο ναρκισσιστής παίρνει δύναμη και ενέργεια, όταν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Για εκείνον, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και τίποτα πιο ενδιαφέρον από τον ίδιο τον εαυτό του. Κάθε φορά που ο ίδιος αποτελεί θέμα, η αυτοπεποίθησή του εκτοξεύεται στα ύψη και ο αληθινός εαυτός του ξεδιπλώνεται. Ο ναρκισσιστής επιδιώκει να είναι πάντα ο κυρίαρχος, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους γύρω του. Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την προσοχή και την επιβεβαίωση.

Διεισδύοντας, όμως, βαθύτερα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του, ο ναρκισσιστής είναι γεμάτος θλίψη, θυμό και ανασφάλεια. Μπορεί το προφίλ του να μαρτυρά έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του, που δεν θα διστάσει να τονίσει την ανωτερότητά του, ωστόσο η εσωτερική εικόνα του είναι τελείως διαφορετική. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα δεχτεί ποτέ να κάνει κάποιο από τα παρακάτω πράγματα - δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί την «ήττα» του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr