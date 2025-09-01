Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας: Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα
Χάρη στον άθλο του άρματος μάχης στο οποίο επέβαινε ο Νίκος Τούντας, 3.000 ένοπλοι και άμαχοι πέρασαν από την περιοχή Μυρτου στον ελεύθερο τομέα της Κύπρου.
Ο πρώην υπουργός Νίκος Τόσκας σε ανάρτησή του αποχαιρετά τον ήρωα της Κύπρου, Νίκο Τούντα, ο οποίος ήταν μέλος του πληρώματος άρματος που κατάφερε να καταστρέψει πέντε τουρκικά άρματα, κατά τα δραματικά γεγονότα της εισβολής.
Ο Νίκος Τούντας απεβίωσε τον περασμένο Απρίλιο ωστόσο τώρα έγινε ευρέως γνωστή η είδηση.
