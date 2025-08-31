Απίστευτο φαινόμενο: Πώς ο οπωρώνας ενός Τούρκου αγρότη σώθηκε ενώ τον περικύκλωσε η φωτιά

Όταν όλα καταστράφηκαν στην Τουρκία μετά από τις φωτιές, ένας οπωρώνας στην Προύσα έμεινε άθικτος.

Αυτό το καλοκαίρι, εκατοντάδες φωτιές ξέσπασαν σε όλη την Τουρκία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ωστόσο, ένας οπωρώνας στη βορειοδυτική επαρχία της Προύσας παρέμεινε άθικτος.

«Πήγα εκεί την Κυριακή. Νόμιζα ότι ο οπωρώνας μου δεν θα ήταν εκεί, θα είχε εξαφανιστεί. Τα πόδια μου έτρεμαν. Και μετά είδα ότι ήταν ακόμα εκεί. Ένα θαύμα, ήμουν σε σοκ», είπε μεταξύ άλλων ο αγρότης και ιδιοκτήτης του οπωρώνα.

