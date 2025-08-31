Δημοσιογράφος πήγε να καλύψει το τροχαίο στην Εύβοια και τον τράκαρε νιόπαντρο ζευγάρι

Δημοσιογράφος ενώ πήγαινε να καλύψει τροχαίο ρεπορτάζ, ενεπλάκη ο ίδιος σε σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/8) στην Εύβοια. Δημοσιογράφος της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ενώ κατευθυνόταν για να καλύψει ρεπορτάζ σε περιοχή του νησιού, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με όχημα στο οποίο επέβαινε νιόπαντρο ζευγάρι που επέστρεφε από τον γάμο του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο δημοσιογράφος, το αυτοκίνητο του ζευγαριού κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά του οχήματος του δημοσιογράφου. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο οδηγός, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά μετά το περιστατικό.

