6 παράξενες ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να βρεις το νόημα της ζωής σου

O Μαρκ Μάνσον εξηγεί τα πάντα.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ακόμα και αφού τελειώσουμε τη σχολή. Ακόμα και αφού βρούμε δουλειά. Ακόμα και αφού βγάλουμε χρήματα. Έτσι δεν είναι; Είναι φυσιολογικό. Τουλάχιστον, αυτό λέει ο Μαρκ Μάνσον σε άρθρο του. O Μαρκ Μάνσον έχει γίνει τρεις φορές #1 συγγραφέας των New York Times με το best seller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, καθώς και άλλων βιβλίων. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 65 γλώσσες και έχουν φτάσει στην πρώτη θέση σε περισσότερες από δώδεκα χώρες.

«Μεταξύ 18 και 25 ετών, άλλαζα επαγγελματικές φιλοδοξίες πιο συχνά από ό,τι άλλαζα εσώρουχα. Και ακόμα και αφού είχα μια επιχείρηση, χρειάστηκαν άλλα τέσσερα χρόνια για να προσδιορίσω με σαφήνεια τι ήθελα για τη ζωή μου», σημειώνει ο Μάνσον στο άρθρο του. «Το πιθανότερο είναι ότι είσαι περισσότερο σαν εμένα και δεν έχεις ιδέα τι θέλεις να κάνεις. Είναι μια μάχη που περνάει σχεδόν κάθε ενήλικας», συνεχίζει λέγοντας πως τελικά μέρος του προβλήματος είναι η ίδια η έννοια του «σκοπού της ζωής».

