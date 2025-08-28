Τέμπη - πόρισμα ΔΑΕΕ: Δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής

Η δεύτερη ηλεκτράμαξα στα Τέμπη, σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, φέρει στρεβλώσεις από τη σύγκρουση.

Παραδόθηκε σήμερα στον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη, το πολυσέλιδο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά, που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

