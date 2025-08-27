Παράξενο φαινόμενο: Πράσινα ερωτικά παιχνίδια εκσφενδονίζονται σε γήπεδα στις ΗΠΑ (vid)

Ο απίστευτος λόγος που θεατές πετάνε τα «καυτά» προσωπικά αντικείμενα εντός του αγωνιστικού χώρου.

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως ένα παράξενο επεισόδιο, με έναν θεατή να πετάει ένα πράσινο σεξουαλικό παιχνίδι στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του NBA γυναικών (WNBA), έχει εξελιχθεί σε πραγματικό «φαινόμενο», με ανάλογα αντικείμενα να πετιούνται κατά τη διάρκεια του τουρνουά γκολφ PGA και ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίριου πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν της NFL.

Μια ομάδα που προωθούσε κρυπτονομίσματα ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την παράξενη τάση, λέγοντας ότι σκοπός της ήταν η διαφήμιση ενός meme coin που ονομάζεται Green Dildo Coin.

