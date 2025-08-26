Διασπορά του μύκητα Aσπέργιλλου στο «Άγιος Σάββας»: Τι λένε ΕΟΔΥ και εργαζόμενοι

Εντοπίστηκε διασπορά του μύκητα Aσπέργιλλου στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Το έγγραφο του ΕΟΔΥ και η θέση των εργαζομένων.

Διασπορά του επικίνδυνου μύκητα Aσπέργιλλου διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με φόντο την ανακαίνιση των χειρουργείων του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως αποκαλύπτει έγγραφο του ΕΟΔΥ.

Το έγγραφο δημοσίευσε ο νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, μέλος του γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

