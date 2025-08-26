Μις Υφήλιος: Πώς μία Καναδή που μένει στο Ντουμπάι θα διαγωνιστεί ως «Μις Παλαιστίνη»

Κανένα αρχείο δεν έχει εντοπιστεί για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκλογή της «Μις Παλαιστίνη», ούτε για ονόματα άλλων διαγωνιζόμενων ή τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν εγγραφεί για να διαγωνιστούν.

Μια διαγωνιζόμενη στο φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος θα εκπροσωπήσει μια χώρα που οι περισσότερες χώρες δεν αναγνωρίζουν, για μια θρησκευτική κουλτούρα που την απορρίπτει, αφού κέρδισε έναν διαγωνισμό που προφανώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Η «Μις Παλαιστίνη» θα εισέλθει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τον Νοέμβριο — εκπροσωπούμενη από την Nadeen Ayoub, 27 ετών, η οποία είναι επίσης ιδρυτής και διευθύντρια της «Οργάνωσης Μις Παλαιστίνη», της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον τίτλο της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr