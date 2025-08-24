Ανέβηκε σε πάνω από 100 τρενάκια τρόμου μέσα σε δύο εβδομάδες και μπήκε στο ρεκόρ Guiness (vid)

Βρετανός κατέκτησε μια θέση στο βιβλίο Γκίνες, ανεβαίνοντας σε 55 τρενάκια του τρόμου μέσα σε μία εβδομάδα και συνολικά 108 σε 32 λούνα παρκ σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Ο 36χρονος Ντιν Στόουκς αποφάσισε να δοκιμάσει όλα τα τρενάκια του τρόμου που υπάρχουν στη Βρετανία. Παρά την καταιγίδα Φλόρις, η οποία ανέτρεψε τα αρχικά του σχέδια, κατάφερε να ολοκληρώσει την πρόκληση και να κατακτήσει ένα μοναδικό ρεκόρ Γκίνες.

Το ταξίδι του ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου και μέσα σε δύο εβδομάδες ανέβηκε σε 108 διαφορετικά τρενάκια, σε 32 θεματικά πάρκα της χώρας. Στη διάρκεια της διαδρομής διένυσε περισσότερα από 3.700 χιλιόμετρα.

Η αγάπη του για την αδρεναλίνη και ποια πάρκα ξεχώρισε

«Συνειδητοποίησα ότι έχω ανέβει σε αμέτρητα τρενάκια διαφόρων χωρών, αλλά όχι τόσα στη Βρετανία», δήλωσε. Αν και δεν πήγαινε συχνά σε λούνα παρκ ως παιδί, στην εφηβεία ανακάλυψε τη χαρά του να πηγαίνεις σε τρενάκια και τα τελευταία χρόνια δηλώνει λάτρης της αδρεναλίνης.

Μαζί του ταξίδεψε ο στενός του φίλος, Σάιμον, που όμως δεν ανέβηκε σε κανένα τρενάκι καθώς τα μισεί, όπως αναφέρει ο ίδιος. Αντίθετα, ανέλαβε να αξιολογεί τα σνακ των πάρκων. Ο Στόουκς μάλιστα αστειεύτηκε πως θα προσπαθήσει να του βρει κι εκείνου ένα ρεκόρ Γκίνες, ως τον πρώτο άνθρωπο που επισκέφθηκε τόσα θεματικά πάρκα χωρίς να μπει σε τρενάκι.

Ανάμεσα στα μέρη που ξεχώρισε ήταν το Adventure Island στο Σάουθεντ και το Crealy Theme Park & Resort στο Ντέβον. Παρά τις δυσκολίες, όπως η καταιγίδα Φλόρις και τα ζητήματα οργάνωσης, δήλωσε ενθουσιασμένος με την εμπειρία και τα ταξίδια που πραγματοποίησε.

