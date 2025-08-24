Έρευνα: Μέχρι το 2030, το 45% των γυναικών μεταξύ 25-44 θα 'ναι single και χωρίς παιδί

Το στερεοτυπικό πρότυπο, που θέλει τις γυναίκες να έρχονται σε αυτόν τον κόσμο με την «υποχρέωση» να αποκτήσουν και εκείνες κάποια στιγμή παιδιά, καταρρίπτεται. Επιτέλους.

Μπορεί το 2030 να απέχει μόλις πέντε χρόνια από το έτος που διανύουμε, ωστόσο οι αλλαγές που προβλέπουν οι επιστήμονες, φαίνεται πως θα είναι καθοριστικές για τη σύσταση της κοινωνίας. Να σου θυμίσουμε, πως πέντε χρόνια πριν μπαίναμε στην περίοδο του covid-19 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά στις ζωές μας. Και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Αλλά θα είναι για καλό - τουλάχιστον για τις ίδιες τις γυναίκες.

