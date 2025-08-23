Θέλεις μια ζωή χωρίς άγχος; Θέσε σήμερα αυτά τα 5 όρια

Το άγχος αποτελεί «εχθρό» των millennials και των Gen Z, ωστόσο - αν προσπαθήσεις - μπορείς να απαλλαγείς από αυτό.

Άγχος: Μόλις πέντε γράμματα αρκούν για να φέρουν τα πάνω - κάτω στη ζωή σου, να αναστατώσουν την καθημερινότητά σου και να σου προκαλέσουν εσωτερική σύγχυση, αγωνία και ανασφάλεια. Το άγχος είναι πολλά περισσότερα από ένα αίσθημα. Κι αν ανήκεις στην πλειονότητα που ταλαιπωρείται τακτικά από κρίσεις άγχους, τότε καταλαβαίνεις πλήρως τι εννοούμε. Σε αποσυντονίζει, σε εξουθενώνει, σε εξαντλεί.

Με την πάροδο των χρόνων, όλο και περισσότεροι είναι οι επιστήμονες που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας μας να χαλαρώσουμε, να δούμε τη ζωή με μια πιο φωτεινή ματιά και να ελαχιστοποιήσουμε την αξία που δίνουμε στα προβλήματα. Ναι, σε θεωρητικό επίπεδο όλα μοιάζουν εύκολα, στην πράξη, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Κάθε ημέρα ξυπνάς με την πεποίθηση ότι θα μπορέσεις να διαχειριστείς το άγχος και την ένταση των αρνητικών συναισθημάτων, ωστόσο τις περισσότερες φορές αυτή η ελπίδα «ναυαγεί».

