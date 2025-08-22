«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στην παραλία και ρωτήσαμε τους φιλάθλους με ποιον παίκτη θα έκαναν παρέα

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρίσκεται ακόμη σε ρυθμούς καλοκαιριού και το Summer Edition έρχεται με καυτές ερωτήσεις στους φιλάθλους.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by bwin εξακολουθούν να βγαίνουν στις… παραλίες, «ζεσταίνοντας» τους φιλάθλους ενόψει της νέας περιόδου.

Πέμπτη στάση η παραλία «Moraitis Beach», όπου οι φίλαθλοι ρωτήθηκαν για τον παίκτη με τον οποίο θα έκαναν κολλητή παρέα, την γνώμη τους για τις έως τώρα μεταγραφές, αλλά και ποιον παίκτη θα έφερναν στην ομάδα τους από άλλη εποχή.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: