Στο «φως» απόρρητα αρχεία του Ισραήλ για τη Γάζα: 83% το ποσοστό των νεκρών αμάχων

Προδόθηκε το Ισραήλ μετά τη διαρροή εγγράφων για τους νεκρούς στη Γάζα.

Σε μία αποκάλυψη «βόμβα» προβαίνει ο βρετανικός Guardian, επικαλούμενος δεδομένα από απόρρητη ισραηλινή βάση δεδομένων, που δείχνουν ότι το 83% -περίπου 5 στους 6- των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι.

Μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραψαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανώς νεκρούς», σύμφωνα με την έρευνα, σε συνεργασία με τοπικά Μέσα.

