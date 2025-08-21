Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος σαλαχιού μάντα - Μόλις το τρίτο στον κόσμο

Το σαλάχι μάντα ονομάστηκε Mobula Yarae, από μια μυθική φιγούρα που μοιάζει με γοργόνα από τη βραζιλιάνικη μυθολογία και μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 4.8 - 6 μέτρα

Η ιδρύτρια του Florida Manta Project, Jessica Pate, πραγματοποιεί κατάδυση για να τραβήξει μια φωτογραφία του μοναδικού μοτίβου της κοιλιάς του σαλαχιού μάντα

Συνήθως, όταν οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα νέο είδος ζώου, πρόκειται για κάποιο μικρό καφέ βατράχι, μια τρομακτική αράχνη σε ένα τροπικό δάσος που δεν θα επισκεφθείτε ποτέ ή κάποιο νέο θαλάσσιο είδος. Ωστόσο, η Γη εξακολουθεί να μας εκπλήσσει, καθώς οι επιστήμονες αυτήν την φορά ανακάλυψαν ένα νέο είδος σαλαχιού μάντα, το τρίτο γνωστό στο είδος του στον κόσμο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr