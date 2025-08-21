Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο» Φρανκ Κάπριο
Ποιος ήταν ο nicest judge Frank Caprio που πέθανε στα 88 του χρόνια από καρκίνο.
«Έφυγε» ειρηνικά από τη ζωή, ύστερα από μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο» Φρανκ Κάπριο (Frank Caprio). Ο 88χρονος, έδωσε μάχη για 2 χρόνια με τον καρκίνο.
