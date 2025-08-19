Τραγωδία στο Γουδί: Βίντεο από τη στιγμή του μοιραίου ελιγμού του ασθενοφόρου

Βίντεο αποτυπώνει καρέ - καρέ τον μοιραίο ελιγμό του ασθενοφόρου και την «ανενόχλητη» πορεία του λευκού βαν.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο έχει εμβολιστεί από το λευκό βαν στο Γουδί. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο να αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου στην οδό Μικράς Ασίας.

Επίσης σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ALPHA φαίνεται το λευκό βαν, που εμβόλισε το ασθενοφόρο, να κινείται στην οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματάει παρόλο που έχει στοπ.

