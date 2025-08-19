Έπαιζε κλαρίνο στο πανηγύρι, αλλά έβλεπε... ΑΕΚ (vid)

Μεγάλη μπάλα... έπαιξε ο Βαγγέλης Παπαναστασίου σε πανηγύρι της Ροδόπης, συνδυάζοντας κλαρίνο και ΑΕΚ!

Ιδιαίτερες στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο πανηγύρι του Ιασίου Ροδόπης το βράδυ της ρεβάνς ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού, όταν ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου Βαγγέλης Παπαναστασίου έδωσε μια… διπλή παράσταση.

Καθώς η ΑΕΚ έδινε τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα, ο Εβρίτης μουσικός, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν επί σκηνής, βρήκε τρόπο να παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις της αγαπημένης του ομάδας.

Με ευρηματικότητα και πάθος που μαρτυρούν γνήσιο οπαδικό του φρόνημα, τοποθέτησε το κινητό του κάτω από το μικρόφωνο, ώστε να έχει εικόνα από τον αγώνα, ακόμη και την ώρα που έπαιζε ζωντανά για εκατοντάδες παρευρισκόμενους.

Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα social media, έχει ήδη γίνει viral μεταξύ των φίλων της ομάδας, προκαλώντας τόσο γέλια όσο και θαυμασμό.

Η εικόνα του Παπαναστασίου να παίζει κλαρίνο και ταυτόχρονα να κοιτάζει το σκορ, αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη σύνδεση που μπορεί να έχει κάποιος με την αγαπημένη του ομάδα, ακόμη και την ώρα που κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο.

Το βίντεο έχει ήδη αναπαραχθεί χιλιάδες φορές στα social media, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αποθέωσαν τον βιρτουόζο του κλαρίνου, που συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: