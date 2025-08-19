Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του: «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

Η ίδια η Φατίμα κατέθεσε ότι έχασε τις αισθήσεις της τέσσερις φορές και ήταν τρομοκρατημένη ότι επρόκειτο να πεθάνει

Για σχεδόν τρία χρόνια φυλακίστηκε ο 44χρονος Ihsan για την κατηγορία ότι προσπάθησε να στραγγαλίσει την έφηβη κόρη του για «έγκλημα τιμής».

Ο 44χρονος Ihsan δικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας δεύτερου βαθμού μαζί με τη 40χρονη σύζυγό του, Zahraa Subhi Mohsin Ali, για την επίθεση που είχε γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2024.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr