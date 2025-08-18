Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

Το χειρόγραφο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Σπάνιων Βιβλίων και Χειρογράφων Beinecke του Yale, όπου είναι προσβάσιμο και ψηφιακά

Το 1912, ο συλλέκτης αρχαίων βιβλίων Wilfrid Voynich απέκτησε ένα κομμάτι από ένα Ιησουιτικό κολλέγιο στην Ιταλία και ανακάλυψε έναν πρωτοφανή τόμο. Οι σελίδες του, που χρονολογήθηκαν με ραδιοάνθρακα στον 15ο αιώνα, ήταν γραμμένες σε μια άγνωστη γλώσσα. Το κείμενο εμφάνιζε συνεκτική δομή, χωρίς όμως να σχετίζεται με οποιαδήποτε καταγεγραμμένη γλώσσα.

Το βιβλίο, σήμερα γνωστό ως Χειρόγραφο Voynich, έχει περίπου 240 σελίδες και διαστάσεις 23 x 15,7 εκατοστά. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Yale, περιέχει εικονογραφήσεις ανύπαρκτων φυτών, αστρονομικά διαγράμματα χωρίς αντίστοιχα στον πραγματικό κόσμο, καθώς και σκηνές που απεικονίζουν γυμνές γυναίκες μέσα σε περίεργες πράσινες σωληνοειδείς κατασκευές. Το περιεχόμενο συνδυάζει στοιχεία βοτανικής, αστρολογίας και πιθανών τελετουργικών πρακτικών.

