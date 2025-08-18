Η μάχη στο Ghost of Yotei θα είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ (vid)

To Ghost of Yotei έρχεται στο PlayStation για να εντυπωσιάσει

Το Ghost of Yōtei, το πολυαναμενόμενο παιχνίδι από την Sucker Punch, προετοιμάζεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το PlayStation 5 στις 2 Οκτωβρίου 2025. Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο με 30 δευτερόλεπτα gameplay που παρουσιάζει σκηνές μάχης πάνω σε μια γέφυρα, προσφέροντας μια γεύση από το πώς λειτουργεί ο νέος μηχανισμός μάχης του παιχνιδιού.

Ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, η Atsu, χρησιμοποιεί το yari, ένα παραδοσιακό γιαπωνέζικο δόρυ, το οποίο όχι μόνο είναι ένα ισχυρό όπλο για κοντινές μάχες, αλλά της επιτρέπει επίσης να προσεγγίζει γρήγορα τους αντιπάλους της προβαίνοντας σε επιθετικές κινήσεις. Η χρήση της άμμου είναι άλλη μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, καθώς βοηθά την Atsu να αποπροσανατολίζει και να ακινητοποιεί τους εχθρούς της, ενώ τους σπρώχνει από ψηλά σημεία, εκμεταλλευόμενη το περιβάλλον για να κερδίσει το πλεονέκτημα στη μάχη.

Το Ghost of Yōtei αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς Ghost of Tsushima. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του στο PlayStation 4, η νέα κυκλοφορία είναι προσαρμοσμένη αποκλειστικά για την ισχύ του PlayStation 5, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες της νέας κονσόλας για εντυπωσιακά γραφικά και πιο ομαλή δράση. Η ανακοίνωση και η κυκλοφορία αυτού του μικρού gameplay trailer ενισχύει την προσμονή των οπαδών, που μπορούν πλέον να δουν έστω και για λίγο πώς θα εξελιχθεί η εμπειρία μάχης και ποια όπλα θα έχουν στη διάθεσή τους.

Συνοπτικά, το βίντεο δείχνει πως το παιχνίδι εστιάζει σε γρήγορες, δυναμικές μάχες που εκμεταλλεύονται την ευελιξία του χαρακτήρα και το περίπλοκο περιβάλλον, ενώ συνδυάζει παραδοσιακά όπλα και τεχνικές με σύγχρονες μηχανικές παιχνιδιού. Η Atsu φαίνεται να είναι ένας ικανός και προσαρμοστικός πολεμιστής, ικανή να χρησιμοποιήσει τόσο επιθετικές όσο και στρατηγικές μεθόδους, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες για έναν ανανεωμένο αλλά και πιστό στο πνεύμα της σειράς τίτλο. Αυτή η μικρή γεύση μάχης πάνω σε γέφυρα φέρνει ήδη στο προσκήνιο το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό τόνο του παιχνιδιού καθώς και την πρόκληση που περιμένει τους παίκτες το φθινόπωρο.