Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από επίθεση κροκόδειλου
Σοκάρει βίντεο με την αιματηρή επίθεση του ερπετού στον άτυχο άνδρα
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 53χρονος άνδρας στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το θύμα έκανε μπάνιο στον ποταμό Bulete στο Νότιο Σουλαουέσι το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), όταν το ερπετό του επιτέθηκε.
Ο 53χρονος προσπάθησε να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού αλλά το δάγκωμα του κροκόδειλου υπερνίκησε τις δυνάμεις του.
