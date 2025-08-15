Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»
Στις τελευταίες της εξετάσεις πέτυχε A σε νομική και ιστορία, ενώ ανήμερα των αποτελεσμάτων των A-levels πρόσθεσε ακόμη δύο τίτλους σπουδών σε γαλλικά και φυσική
Μια μαθήτρια με IQ 161, έναν βαθμό υψηλότερο από τον διάσημο θεωρητικό φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, κατάφερε να πετύχει έναν εντυπωσιακό άθλο, συγκεντρώνοντας 23 A-levels με βαθμολογίες A.
Η Μανούρ Τσίμα έλαβε ανεπιφύλακτη προσφορά για σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πραγματοποιώντας το παιδικό της όνειρο, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματά της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- ΗΠΑ: Αστυνομικός που χτύπησε οδηγό σε έλεγχο απαλλάχθηκε από κατηγορίες – Το βίντεο που έγινε viral δεν έδειχνε όλη την αλήθεια
- Τιμές-φωτιά σε ελληνικό εστιατόριο του Μαϊάμι: Δείπνο έγινε viral στο TikTok (vid)
- Πρώην διαρρήκτης αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουν όλοι και πώς να προστατέψετε το σπίτι σας (vid)