Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

Στις τελευταίες της εξετάσεις πέτυχε A σε νομική και ιστορία, ενώ ανήμερα των αποτελεσμάτων των A-levels πρόσθεσε ακόμη δύο τίτλους σπουδών σε γαλλικά και φυσική

Μια μαθήτρια με IQ 161, έναν βαθμό υψηλότερο από τον διάσημο θεωρητικό φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, κατάφερε να πετύχει έναν εντυπωσιακό άθλο, συγκεντρώνοντας 23 A-levels με βαθμολογίες A.

Η Μανούρ Τσίμα έλαβε ανεπιφύλακτη προσφορά για σπουδές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πραγματοποιώντας το παιδικό της όνειρο, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματά της.

