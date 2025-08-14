Πούτιν για συνάντηση με Τραμπ: «Πιθανή μία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών»

Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (14/8) ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταβάλλει «ειλικρινείς και ενεργητικές προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης του Κρεμλίνου με την Ουκρανία.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

