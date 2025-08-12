Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Αναφορές για εγκαυματίες - Απειλούνται σπίτια, μπαράζ από 112

Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στη Αχαΐα ενώ παράλληλα πολλά είναι τα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί αρχικώς στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα και η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα.

Άμεσα εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr