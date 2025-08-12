«Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που γράφτηκε ποτέ»: Το στούντιο που αρνήθηκε να γυρίσει το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο

Και φυσικά μετά το φύσαγε και δεν κρύωνε

Έχουν περάσει 31 χρόνια από την πρώτη προβολή του Pulp Fiction, η ταινία που όχι βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες όλων των εποχών, αλλά εδραίωσε και τον Κουέντιν Ταραντίνο ως σκηνοθέτη. Παρά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε, το σενάριο του Ταραντίνο εκείνη την εποχή δεν ήταν και τόσο περιζήτητο, για την ακρίβεια απορρίφθηκε από ένα μεγάλο στούντιο.

Όχι άδικα θα έλεγε κανείς, αφού η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου, κάλυψε μετά βίας τα έξοδά της στο box office των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ίδιο τον Κουέντιν Ταραντίνο να παραδέχεται πως πήρε λίγο περισσότερο χρόνο στους Αμερικανούς κριτικούς και θεατές να καταλάβουν πόσο σπουδαίο ήταν το Reservoir Dogs - σε αντίθεση φυσικά με τους Ευρωπαίους, που την αγκάλιασαν αμέσως.

