Του προκάλεσε σπάνιο σύνδρομο που ονομάζεται βρωμισμός, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση βρωμιδίων στο σώμα

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

Στις ΗΠΑ, ένας 60χρονος άνδρας προσήλθε στα επείγοντα με ανησυχητικά ψυχιατρικά συμπτώματα – παράνοια και παραισθήσεις – τρεις μήνες αφότου άλλαξε τη διατροφή του, όπως συνέστησε το ChatGPT.

Αντικατέστησε το κανονικό επιτραπέζιο αλάτι (χλωριούχο νάτριο) με βρωμιούχο νάτριο που αγοράστηκε online. Αυτό οδήγησε σε ένα σπάνιο σύνδρομο που ονομάζεται βρωμισμός, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση βρωμιδίων στο σώμα.

