«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

Πριν το «Truman Show» και το τηλεοπτικό «Big Brother» ο σκηνοθέτης Γιάννης Κοκκόλης με το «Πειραματόζωο» (1975) εισέβαλε στην ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου που αγνοούσε τα πάντα!

Ένας από τους πλέον «παρεξηγημένους» σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου είναι ο Γιάννης Κοκκόλης, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για μία ταινία του η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ: το «Πειραματόζωο» (1975). Το «γιατί» θα το δούμε στη συνέχεια.

Η πρώτη ταινία του Γιάννη Κοκκόλη είναι το «Τετράγωνο». Πρόκειται για σπονδυλωτή ταινία πέντε σκηνοθετών, σύνθεση τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους, που ενώθηκαν σε μία. Οι υπόλοιποι τέσσερις σκηνοθέτες ήταν οι: Στέλιος Τζάκσον, Νίκος Οικονόμου, Κώστας Τόσιος και Πάνος Κατέρης.

