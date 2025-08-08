Λένα Σαμαρά: Είχε νευρολόγο τελικά το Σισμανόγλειο - Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί πως στο Σισμανόγλειο υπήρχε κανονικά νευρολόγος.
Η αδικοχαμένη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, είχε διακομισθεί αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο και εκεί κρίθηκε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να εξεταστεί από νευρολόγο.
Ο λόγος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ήταν πως δεν υπήρχε νευρολόγος στο Σισμανόγλειο, κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
