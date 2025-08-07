4 ελληνικοί προορισμοί στους καλύτερους της Ευρώπης για διακοπές μακριά από τον υπερτουρισμό

Αυτοί οι παραθαλάσσιοι προορισμοί είναι ιδανικοί για διακοπές μακριά από τα πλήθη των τουριστών, σύμφωνα με τον οργανισμό European Best Destinations. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερα μαγευτικά μέρη της Ελλάδας.

Από νησιά με παρθένες παραλίες και ηφαιστειακά τοπία μέχρι πόλεις-κρυμμένα διαμάντια, η ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations παρουσιάζει σε μια λίστα τους καλύτερους παραθαλάσσιους προορισμούς σε κάθε γωνιά της Ευρώπης για όσους αναζητούν ηρεμία, αυθεντικότητα και φυσική ομορφιά στις διακοπές τους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερα πανέμορφα μέρη της Ελλάδας, ιδανικά για γαλήνιες και χαλαρωτικές αποδράσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr