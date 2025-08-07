Mπιλ Κλίντον: Στο φως η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν

Φως στη στενή όπως όλα δείχνουν σχέση του Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταΐν ρίχνουν αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων κάλεσε τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ να καταθέσει για την υπόθεση του παιδόφιλου δισεκατομμυριούχου

Όταν ο Μπιλ Κλίντον κοίταξε έξω από το παράθυρο του ιδιωτικού αεροπλάνου καθώς προσγειωνόταν στην Αφρική, πιθανότατα δεν είχε ιδέα πόσο θα άλλαζε τη ζωή του το ταξίδι του 2002.

Η περιοδεία είχε ως στόχο να ξεκινήσει τη νέα μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του για το AIDS, επισκεπτόμενος πέντε χώρες και περνώντας μάλιστα την ημέρα με τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα.

Αλλά αυτές οι πτυχές του ταξιδιού είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο πρώην πρόεδρος, ο Κέβιν Σπέισι, ο Κρις Τάκερ και άλλοι πετούσαν ως καλεσμένοι του Τζέφρι Έπσταϊν με το διαβόητο τζετ που αργότερα έγινε γνωστό ως «Lolita Express» γράφει η Νew York Post.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr