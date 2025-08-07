Mπιλ Κλίντον: Στο φως η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν
Όταν ο Μπιλ Κλίντον κοίταξε έξω από το παράθυρο του ιδιωτικού αεροπλάνου καθώς προσγειωνόταν στην Αφρική, πιθανότατα δεν είχε ιδέα πόσο θα άλλαζε τη ζωή του το ταξίδι του 2002.
Η περιοδεία είχε ως στόχο να ξεκινήσει τη νέα μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του για το AIDS, επισκεπτόμενος πέντε χώρες και περνώντας μάλιστα την ημέρα με τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα.
Αλλά αυτές οι πτυχές του ταξιδιού είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο πρώην πρόεδρος, ο Κέβιν Σπέισι, ο Κρις Τάκερ και άλλοι πετούσαν ως καλεσμένοι του Τζέφρι Έπσταϊν με το διαβόητο τζετ που αργότερα έγινε γνωστό ως «Lolita Express» γράφει η Νew York Post.
