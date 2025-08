Αστυνομικός στο Τέξας απειλούσε στο TikTok με κλήσεις επειδή το προηγούμενο βράδυ δεν έκανε σεξ (vid)

Με κλήσεις άρχισε να απειλεί μια αστυνομικός στις ΗΠΑ μέσα από βίντεο στα social media, επειδή όπως είπε δεν είχε κάνει σεξ το προηγούμενο βράδυ.

Ένα παράξενο περιστατικό ερευνούν οι αρχές στις ΗΠΑ. Μια αστυνομικός στο Τέξας έκανε μια ανάρτηση στο TikTok και άρχισε να απειλεί τους πολίτες ότι θα «κόβει» κλήσεις.

Ο λόγος; Η αστυνομικός και TikToker εξήγησε ότι θα αρχίσει να μοιράζει κλήσεις επειδή το προηγούμενο βράδυ δεν έκανε σεξ!

🚨 EXCLUSIVE: A Houston police officer is under fire for a TikTok video where she threatens to ticket everyone because she didn't have sex the previous night, or in her words, 'didn't get cracked last night.' The video, posted by Officer Jennifer Escalera, has sparked outrage and… pic.twitter.com/GOhehxtVZX