Αυτά τα games σάς χαρίζει το PlayStation για το καλοκαίρι

Τα δωρεάν PlayStation games για τον Αύγουστο έγιναν γνωστά.

Έρχεται Αύγουστος και η Sony φέρνει στους συνδρομητές του PlayStation Plus Essential (αλλά και Extra/Premium) μια τριάδα τίτλων που εντυπωσιάζει! Από τις 5 Αυγούστου μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2025, όσοι έχουν ενεργή συνδρομή μπορούν να αποκτήσουν χωρίς επιπλέον κόστος τα παρακάτω παιχνίδια: Lies of P, DayZ και My Hero One’s Justice 2.

Lies of P: Όταν ο Πινόκιο συναντά το Dark Souls

Το Lies of P είναι αναμφίβολα το «βαρύ χαρτί» του μήνα, ένα Soulslike παιχνίδι που μετατρέπει τον κλασικό παραμυθένιο ήρωα Πινόκιο σε έναν φουτουριστικό μαχητή. Βασισμένο πάνω στο γνωστό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι, μεταφέρει τον παίκτη στην πόλη Krat η οποία έχει βυθιστεί σε παράνοια, δολοφονικές μαριονέτες και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Με ξεχωριστές μάχες, εναλλασσόμενα όπλα, και το στοιχείο της επιλογής και του ψέματος που επηρεάζει την εξέλιξη της ιστορίας, προσφέρει μια φρέσκια εμπειρία στη δημοφιλή κατηγορία των Soulslike.

DayZ: Η Απόλυτη Συγκίνηση της Επιβίωσης

Το DayZ, διαθέσιμο για PS4 (και μέσω συμβατότητας και για PS5), μεταφέρει τους παίκτες σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο γεμάτο ζόμπι αλλά και αδίστακτους άλλους επιζώντες. Εδώ δεν υπάρχουν checkpoints: ένα λάθος μπορεί να σε φέρει στην αρχή! Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, οι μάχες για προμήθειες και η συνεχής απειλή τόσο από τους ζωντανούς όσο και από τους νεκρούς, εγγυώνται ένταση σε κάθε session.

My Hero One’s Justice 2: Arena Battles με ήρωες anime

Για τους fans του manga και του anime, το My Hero One’s Justice 2 (PS4) είναι τo ιδανικό «γλυκό». Ένας 3D arena fighter βασισμένος στο διάσημο My Hero Academia, που σου επιτρέπει να επιλέξεις αγαπημένους ήρωες και κακούς, να χρησιμοποιήσεις quirk abilities και να μπεις σε εντυπωσιακές μάχες με φίλους ή AI.

Μπόνους: Επετειακά Avatars PlayStation

Φέτος, το PlayStation Plus γιορτάζει τα 15 χρόνια του! Όλοι οι συνδρομητές, εκτός από τα παιχνίδια, μπορούν και να αποκτήσουν δωρεάν μια σειρά από επετειακά PS Plus avatars με αγαπημένους ήρωες των Cyberpunk 2077, Howarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök και Twisted Metal.