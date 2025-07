Νέα μελέτη για την ημέρα γέννησής σου – Τι πραγματικά δείχνει για την προσωπικότητά σου

Ημέρα γέννησης και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του York για το δημοφιλές ποίημα "Monday’s Child" και την επιρροή του στη ζωή μας;

Μπορεί η ημέρα που γεννήθηκες να επηρεάζει τον χαρακτήρα σου; Για δεκαετίες, το διάσημο παιδικό ποίημα «Monday’s Child» ισχυρίζεται ότι η μέρα που γεννιέται ένα παιδί αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητάς του. Γνωρίζεις τους στίχους;

Monday’s child is fair of face

Tuesday’s child is full of grace

Wednesday’s child is full of woe

Thursday’s child has far to go

Friday’s child is loving and giving

Saturday’s child works hard for a living

But the child that is born on the Sabbath day

Is bonny and blithe, good and gay

Αυτό το παραδοσιακό ποίημα του 19ου αιώνα έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ημέρα γέννησης μπορεί να προδικάσει τη μοίρα μας. Αλλά τι λέει η επιστήμη;

Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου York ρίχνει φως στον μύθο

Μια πρωτοποριακή μελέτη από το Πανεπιστήμιο του York αποφάσισε να ερευνήσει αν υπάρχει πραγματική συσχέτιση μεταξύ της ημέρας γέννησης και της προσωπικότητας.

Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 2.000 παιδιά, κυρίως δίδυμα, από την Αγγλία και την Ουαλία. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξέλιξή τους από την ηλικία των 5 έως και τα 18 έτη.

Μελετήθηκαν οι εξής παράγοντες:

Ημέρα γέννησης

Προσωπικά χαρακτηριστικά

Κοινωνική συμπεριφορά (prosocial behaviour)

Ελκυστικότητα και αυτοεκτίμηση

Εργατικότητα και τάσεις συμπεριφοράς

Τι έδειξε η έρευνα για την ημέρα γέννησης και την προσωπικότητα;

Η μελέτη κατέρριψε τον μύθο: δεν υπάρχει επιστημονική βάση που να συνδέει την ημέρα γέννησης με την προσωπικότητα.

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ψυχολογικές και κοινωνικές επιρροές, ειδικά όταν τα παιδιά (ή οι γονείς τους) γνωρίζουν το ποίημα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Ένα παιδί που γεννήθηκε Δευτέρα και θεωρείται “ fair of face ”, μπορεί να έχει αυξημένη αυτοεκτίμηση , κάτι που επηρεάζει θετικά τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Παιδιά της Τρίτης ως “ full of grace ” μπορεί να ενθαρρυνθούν σε μαθήματα χορού ή τέχνης από τους ίδιους τους γονείς τους.

Αντίθετα, ένα παιδί της Τετάρτης (“full of woe”) ίσως εσωτερικεύσει την ιδέα ότι είναι καταδικασμένο σε θλίψη, κάτι που επηρεάζει την ψυχολογία του.

Τι λένε οι ειδικοί

Η καθηγήτρια Sophie von Stumm, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε: «Το ποίημα δεν έχει επιστημονική ισχύ ως εργαλείο πρόβλεψης της προσωπικότητας. Παρόλα αυτά, η δύναμη της αφήγησης και της προσδοκίας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους.»

«Τα παραδοσιακά ποιήματα, όπως το Monday’s Child, είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη της γλώσσας και της φαντασίας. Οι γονείς μπορούν να τα μοιράζονται χωρίς ανησυχία, αλλά όχι να τα παίρνουν ως απόλυτη αλήθεια.»

Γιατί συνεχίζουμε να λέμε αυτά τα ποιήματα;

Παρόλο που δεν έχουν επιστημονική βάση, τέτοια ποιήματα:

Ενισχύουν τη γλωσσική ανάπτυξη

Βοηθούν στη συναισθηματική σύνδεση παιδιού-γονιού

Προσφέρουν φαντασία

Μπορεί να καλλιεργήσουν θετικά ή αρνητικά πρότυπα, ανάλογα με τον τρόπο που ερμηνεύονται

Συμπέρασμα: Η ημέρα γέννησής σου δεν σε καθορίζει – αλλά μπορεί να σε επηρεάσει

Αν γεννήθηκες Τετάρτη, δεν είσαι καταδικασμένος στην… κακοτυχία. Αντίστοιχα, αν είσαι παιδί της Παρασκευής, δεν έχεις απαραίτητα γεννηθεί για να δίνεις αγάπη. Η προσωπικότητα χτίζεται μέσα από εμπειρίες, περιβάλλον και παιδεία – όχι από ένα ποίημα.

Αυτό που έχει σημασία είναι πώς εμείς ή οι γονείς μας ερμηνεύουμε τις ιστορίες που ακούμε.

