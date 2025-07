Sold out η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ένα χρόνο πριν την πρεμιέρα της (vid)

Μπορεί τα γυρίσματα της Οδύσσειας να μην έχουν ολοκληρωθεί, όμως η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έσπασε ήδη τα ρεκόρ αφού τα πρώτα εισιτήρια για προβολές Imax εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πρώτα εισιτήρια για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν την Πέμπτη (17/7), έναν χρόνο ακριβώς πριν την προγραμματισμένη παγκόσμια πρεμιέρα της και έγιναν sold out. Πρόκειται για προβολές σε 26 κινηματογράφους παγκοσμίως που διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες για προβολή σε Imax 70mm.

Στις ΗΠΑ, σχεδόν όλα τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο το BFI Imax του Λονδίνου όσο και το Imax του Science Museum έκαναν άμεσα sold out. Παράλληλα, έχουν ήδη εντοπιστεί περιπτώσεις μεταπώλησης εισιτηρίων στο διαδίκτυο, με τιμές που φτάνουν τα 300 - 400 δολάρια.

Η ταινία αποτελεί το πρώτο έργο που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με φιλμ Imax, και όχι απλώς σε φορμά 65mm όπως είχε γίνει με το «Oppenheimer». Ο Νόλαν συνεργάζεται για ακόμα μία φορά με κορυφαίους τεχνικούς και επενδύει στην απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία, κάτι που έχει ενθουσιάσει το κοινό.

