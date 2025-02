Η μαύρη Καλυψώ, η Λατίνα Αθηνά και η εντυπωσιακή Κίρκη: Οι προβλέψεις για το καστ της Οδύσσειας του Νόλαν

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν υπόσχεται ένα καστ γεμάτο αστέρια, μυθική δράση και καινοτομία IMAX.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Oppenheimer, που του χάρισε συνολικά 7 βραβεία Όσκαρ, ο Κρίστοφερ Νόλαν δείχνει ότι δεν έχει όρια στην καλλιτεχνική του αναζήτηση. Αυτή τη φορά, λοιπόν, στρέφεται στην αρχαία Ελλάδα και τον Όμηρο, αναλαμβάνοντας την κινηματογραφική αναβίωση της Οδύσσειας. Η νέα ταινία αναμένεται να προσφέρει μια ανατρεπτική, μοντέρνα προσέγγιση στην κλασική μυθολογία, διατηρώντας όμως τη βαθιά ουσία της.

Ας εντρυφήσουμε λοιπόν στο τι πραγματεύεται η ταινία και τι ρόλους θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν μερικοί από τους αγαπημένους ηθοποιούς. Η «Οδύσσεια», το αριστούργημα του Ομήρου, αφηγείται την περιπετειώδη επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Παρόλο που η ιστορία έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη αρκετές φορές, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί σε IMAX.

Casting guesses for Christopher Nolan’s next film, THE ODYSSEY



- Matt Damon as Odysseus

- Tom Holland as his son Telemachus

- Anne Hathaway as Penelope

- Zendaya as Athena

- Charlize Theron as Circe

- Lupita Nyong'o as Calypso

- Robert Pattinson as Poseidon pic.twitter.com/JVGN2FDCOv