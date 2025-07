Μύθος ή αλήθεια: Είναι το Σινικό Τείχος ορατό από το διάστημα με γυμνό μάτι; (vid)

Το Σινικό Τείχος της Κίνας θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Όμως, είναι αλήθεια πως μπορεί κανείς να το δει από το διάστημα με γυμνό μάτι;

Το 1999, μόνο ένα από τα αρχικά Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου παρέμενε ακόμα όρθιο - η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Αυτό ενέπνευσε τον Ελβετό εξερευνητή Bernard Weber να ξεκινήσει μια παγκόσμια καμπάνια για την ανάδειξη επτά «Νέων Θαυμάτων». Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν με την ψήφο τους, σε μια διαδικασία που διήρκεσε οκτώ χρόνια.

Ανάμεσα στους νικητές ήταν το Σινικό Τείχος της Κίνας, το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία, το Κολοσσαίο στη Ρώμη, η Πέτρα στην Ιορδανία, η Χιτσέν Ίτζα στο Μεξικό, το Μάτσου Πίτσου στο Περού και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στη Βραζιλία. Αν και πολλά διάσημα μνημεία, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας, αποκλείστηκαν, η επιλογή του Σινικού Τείχους θεωρήθηκε αναμενόμενη.

Το Σινικό Τείχος ξεκίνησε να κατασκευάζεται ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και αποτελείται από πολλαπλά τμήματα που εκτείνονται σε μήκος άνω των 21.000 χιλιομέτρων. Το μέγεθός του έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ, ώστε γεννήθηκε ένας διάσημος μύθος: ότι είναι το μοναδικό ανθρώπινο κατασκεύασμα που φαίνεται από το διάστημα.

Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Το μέγιστο πλάτος του τοίχους είναι μόλις 10 μέτρα - όσο ένα μεγάλο σπίτι. Και όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται το συνολικό του μήκος, η διάκριση της δομής από τόσο μεγάλη απόσταση είναι σχεδόν αδύνατη για το ανθρώπινο μάτι.

The Great Wall of China is long but not wide, so it's actually hard to see from space. (📷 NASA) pic.twitter.com/sjNnwJJdj9