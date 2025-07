Τιτανικός: Ήταν τελικά αβύθιστος; Εφημερίδες του 1911 που γράφουν ξανά την ιστορία

Μήπως βιάστηκαν να τον χαρακτηρίσουν πρόωρα «αβύθιστο»;

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την τραγική βύθιση του Τιτανικού, η λέξη «αβύθιστος» εξακολουθεί να συνοδεύει το όνομά του σαν σκιώδης ειρωνεία της ιστορίας. Το ναυάγιο της 15ης Απριλίου 1912, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.500 επιβαίνοντες, έχει περάσει στη συλλογική μνήμη όχι μόνο για το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και για τη φράση-κλειδί που φαίνεται να προηγήθηκε: «Ο Τιτανικός ήταν αβύθιστος».

Μια ημέρα μετά την καταστροφή, η New York Times δημοσίευε πρωτοσέλιδα: «Ο διευθυντής της White Star Line επέμενε ότι ο Τιτανικός ήταν αβύθιστος ακόμη και μετά το ναυάγιο». Στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον το 1997, η φράση «Ώστε αυτό είναι το πλοίο που λένε ότι είναι αβύθιστο;» ειπώνεται λίγο πριν την επιβίβαση των πρωταγωνιστών. Και στο μυθιστόρημα Every Man for Himself της Μπέριλ Μπέινμπριτζ, ο Τιτανικός αναφέρεται ως το «αβύθιστο πλοίο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr