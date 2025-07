Καλά πήγε αυτο: Τύπος είδε στο LIVE του IShowSpeed τη γυναίκα του που υποτίθεται πως ήταν στην Ιταλία για δουλειά (vid)

Η αντίδραση του IShowSpeed σε μήνυμα θαυμαστή του, ο οποίος εντόπισε τη γυναίκα του στο LIVE του YouTuber.

Κατά τη διάρκεια του LIVE που έκανε ο IShowSpeed την Παρασκευή (11/7), με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ένας από τους θαυμαστές του Αμερικανού YouTuber, είδε τη σύζυγό του, η οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- του είχε πει ότι θα βρισκόταν στην Ιταλία για επαγγελματικούς λόγους.

Ο IShowSpeed το διάβασε, κοίταξε πίσω του και... δείτε την αντίδραση του:

one of iShowSpeed’s fans realized their wife was in the background of his Greece stream when she was supposed to be in Italy on a business trip 😭💔 pic.twitter.com/uyMjuPlNyS