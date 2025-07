Ο Πάπας υπέγραψε κάρτα Pokemon με παρόμοιο όνομα με το δικό του και έγινε viral

Ο Πάπας Λέων έγινε απρόσμενα θέμα συζήτησης στη Pokémon κοινότητα, όταν φωτογραφίες τον εμφάνισαν να υπογράφει μια κάρτα Popplio. Το διαδίκτυο αντέδρασε με memes και ενθουσιασμό.

Ένας χρήστης του Χ, @ItsMeKingTheo, «έριξε» το ίντερνετ ανεβάζοντας τρεις εικόνες που φέρονται να δείχνουν τον Πάπα Λέοντα να υπογράφει μια κάρτα Popplio – ενός χαριτωμένου Pokémon νερού από την 7η γενιά.

Στη δημοσίευσή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο κολλητός μου πήρε υπογραφή του Πάπα σε κάρτα Popplio. ΤΕΛΟΣ».

MY HOMIE GOT HIS POPPLIO POKEMON CARD SINGED BY POPE LEO. pic.twitter.com/pyqf7px0jB