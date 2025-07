Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο, γνωστό ως sprite, απαθανάτισε η αστροναύτης της NASA Nichole Ayers από το Διάστημα, καθώς περνούσε πάνω από καταιγίδα στο Μεξικό και τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

Μια εικόνα που κόβει την ανάσα ανέβασε στα social media η αστροναύτης της NASA Nichole Ayers, καταγράφοντας ένα Παροδικό Φωτεινό Γεγονός (TLE) - πιο γνωστό ως sprite - την ώρα που ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός περνούσε πάνω από το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Η ίδια σχολίασε λιτά αλλά εύγλωττα: «Απλά… ουάου».

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.



Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA