Η χαμένη εξίσωση του Ντα Βίντσι: Ο μυστικός "τρίγωνος κώδικας" του Βιτρούβιου Ανθρώπου αποκαλύπτεται από έναν… οδοντίατρο

Ένας οδοντίατρος αποκαλύπτει τον γεωμετρικό κώδικα του Ντα Βίντσι – Το κρυφό τρίγωνο που εξηγεί τον Βιτρούβιο Άνθρωπο 500 χρόνια μετά.

Περίπου 500 χρόνια πριν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι σχεδίασε τον θρυλικό Βιτρούβιο Άνθρωπο – το απόλυτο σύμβολο της αρμονίας μεταξύ τέχνης, επιστήμης και ανθρώπινης ανατομίας. Κανείς όμως δεν είχε καταλάβει πώς κατάφερε να χωρέσει τέλεια το ανθρώπινο σώμα μέσα σε έναν κύκλο και ένα τετράγωνο… μέχρι σήμερα.

Ένας Λονδρέζος οδοντίατρος με πτυχίο γενετικής, ο Δρ Ρόρι ΜακΣουίνι, ισχυρίζεται ότι αποκρυπτογράφησε επιτέλους το γεωμετρικό μυστικό του σχεδίου, βασισμένος σε κάτι αναπάντεχο: ένα ισόπλευρο τρίγωνο ανάμεσα στα πόδια του ανδρικού σχήματος.

Το τρίγωνο που εξηγεί τα πάντα

Μελετώντας χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου του Ντα Βίντσι, ο Δρ ΜακΣουίνι εντόπισε μία αναφορά σε ισόπλευρο τρίγωνο – και συνδύασε την έννοια αυτή με ένα γνωστό σχήμα στην οδοντιατρική ανατομία, γνωστό ως "Τρίγωνο του Bonwill".

Πρόκειται για μια γεωμετρική αναφορά που χρησιμοποιείται για τη βέλτιστη λειτουργία της ανθρώπινης γνάθου, και σύμφωνα με τον ερευνητή, δεν πρόκειται για σύμπτωση. Όταν το τρίγωνο αυτό εφαρμοστεί στην κατασκευή του Βιτρούβιου Ανθρώπου, προκύπτει μια αναλογία 1,64 μεταξύ του κύκλου και του τετραγώνου.

Το εντυπωσιακό; Η αναλογία αυτή ταιριάζει σχεδόν απόλυτα με τον “μαγικό αριθμό” 1,6333 – ένα μαθηματικό μοτίβο που συναντάται παντού στη φύση: από το τέλειο ανθρώπινο κρανίο, έως την ατομική δομή των πιο ανθεκτικών κρυστάλλων.

Ο Ντα Βίντσι ήξερε – απλώς δεν το εξήγησε ποτέ

Ο Βιτρούβιος Άνθρωπος ήταν επηρεασμένος από τον Ρωμαίο αρχιτέκτονα Μάρκο Βιτρούβιο, που πίστευε ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να χωρέσει τέλεια σε κύκλο και τετράγωνο – αλλά δεν άφησε ποτέ συγκεκριμένο γεωμετρικό τρόπο για να γίνει αυτό.

Ο Ντα Βίντσι, από την άλλη, πέτυχε το αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν αποκάλυψε πώς το υπολόγισε.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Mathematics and the Arts, η λύση ήταν μπροστά μας, στις λέξεις του ίδιου του Ντα Βίντσι: το "ισόπλευρο τρίγωνο" που όλοι αγνόησαν για 500 χρόνια.

Όταν η τέχνη γίνεται επιστήμη – και προβλέπει το μέλλον

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι συνταρακτικό: ο Βιτρούβιος Άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό αριστούργημα, αλλά μία επιστημονική υπόθεση αιώνες μπροστά από την εποχή της.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό; Η σύγκριση με 64.000 σύγχρονους, γυμνασμένους άνδρες και γυναίκες έδειξε ότι οι αναλογίες του Ντα Βίντσι βρίσκονται μέσα σε ποσοστό 10% από τα σημερινά δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι το μάτι του καλλιτέχνη-επιστήμονα ήταν σχεδόν ανατριχιαστικά ακριβές.

Μήπως τελικά ο κόσμος μας χτίζεται με το ίδιο γεωμετρικό “DNA”;

«Όλοι ψάχναμε μια περίπλοκη απάντηση, αλλά το κλειδί ήταν πάντα στις λέξεις του ίδιου του Λεονάρντο», δήλωσε ο Δρ ΜακΣουίνι. «Αυτό το τρίγωνο είναι το αποτύπωμα ενός παγκόσμιου κανόνα σχεδίασης, που φαίνεται ότι χρησιμοποιείται παντού – από τη φύση μέχρι το ανθρώπινο σώμα».

Μπορεί λοιπόν το μυστικό της ζωής, του σύμπαντος και της αρμονίας να κρύβεται τελικά σε ένα... τρίγωνο κάτω από τη μέση ενός σχεδίου;

Ο Ντα Βίντσι ίσως το ήξερε. Και τώρα – 500 χρόνια μετά – το ανακαλύπτουμε κι εμείς.

