Το τρομερό βίντεο που έγινε viral: Ληστής παίζει με το σκύλο την ώρα που κλέβει το σπίτι (vid)

Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει ληστή να παίζει ανέμελα με το σκύλο μέσα στο σπίτι που κλέβει. Αλήθεια ή στημένο; Δες την απίθανη αντίδραση του λαμπραντόρ και μάθε τι κρύβεται πίσω από το viral στιγμιότυπο!

Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων επιλέγουν τους τετράποδους φίλους τους όχι μόνο για παρέα, αλλά και για ασφάλεια μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, ένα viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλεί απορίες για το αν ο φιλικός λαμπραντόρ είναι ο καλύτερος… φύλακας ή απλά ένας παιχνιδιάρης.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένας άνδρας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε σε σπίτι. Εκεί που θα περίμενε κανείς ένταση, ο ληστής αντί να τρομάξει τον σκύλο, άρχισε να παίζει μαζί του! Το λαμπραντόρ, ξαπλωμένο στον καναπέ, αντέδρασε με ενθουσιασμό: κουνώντας την ουρά του και ανταποκρινόμενος στα παιχνίδια του «εισβολέα».

Ο άνδρας αφιέρωσε χρόνο στο να κάνει αγκαλιές στο σκύλο και να τον τρομάζει για πλάκα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που φαίνεται πιο… παιδική χαρά παρά διάρρηξη.

