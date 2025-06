Μποξέρ “χτυπήθηκε” από ρεύμα μετά τη νίκη του – Βούτηξε σε πισίνα αφού έμεινε αναίσθητος! (vid)

Σοκαριστικό περιστατικό σε αγώνα μποξ στην Ταϊλάνδη: Ο Ρώσος Ίβαν Παρσικόφ ηλεκτρίστηκε από φωτιστικό και κατέρρευσε μπροστά στους θεατές – Το βίντεο έγινε viral.

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ταϊλάνδη, όπου ένας Ρώσος μποξέρ παραλίγο να χάσει τη ζωή του... από ηλεκτροπληξία, αμέσως μετά τη νίκη του στο «Weed Boxing Event».

Ο 29χρονος Ίβαν Παρσικόφ, με ρεκόρ 16-5-0, μόλις είχε πανηγυρίσει την τελευταία του νίκη όταν, όπως κάνουν οι περισσότεροι αθλητές, σκαρφάλωσε στα σχοινιά για να χαιρετήσει το κοινό του. Ωστόσο, μια μεταλλική κατασκευή με διαρροή ρεύματος φέρεται να τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να σωριαστεί αναίσθητος για λίγα δευτερόλεπτα.

Η στιγμή έχει καταγραφεί σε viral βίντεο που κάνει τον γύρο των social media. Ο Παρσικόφ φαίνεται να ακουμπά στο μεταλλικό πλαίσιο για να βγει από το ρινγκ, όταν ξαφνικά το σώμα του «παγώνει». Η τάση τον διαπερνά απότομα, τον ρίχνει εκτός ρινγκ, μπλέκει στα σχοινιά και καταλήγει με το κεφάλι στο πάτωμα.

Και εκεί που όλοι πίστευαν ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του, εκείνος ξαφνικά... σηκώνεται και πηδά μέσα στην πισίνα που βρισκόταν δίπλα από το ring area, αφήνοντας το κοινό άναυδο!

Ex-One FC fighter Ivan Parshikov gets electrocuted while celebrating a victory at Weed Boxing event in Thailand. Still went for a swim 🤣 pic.twitter.com/KEPCwPC54a