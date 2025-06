Τι απέγινε το «μωρό» του εξωφύλλου των Nirvana και γιατί τους μήνυσε;

Ήταν το πιο διάσημο μωρό των 90s. Σήμερα μηνύει τους Nirvana για παιδική εκμετάλλευση. Δες πώς εξελίχθηκε η απίστευτη ιστορία του.

Το 1991, το εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind των Nirvana συγκλόνισε τον κόσμο: ένα γυμνό μωρό κολυμπούσε σε πισίνα κυνηγώντας ένα δολάριο δεμένο σε αγκίστρι. Η εικόνα έγινε αμέσως εμβληματική – και το μωρό, Spencer Elden, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δεκαετίας.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, το ίδιο αυτό μωρό βρίσκεται στο επίκεντρο ενός δικαστικού δράματος, κατηγορώντας τους Nirvana για εκμετάλλευση και παιδική πορνογραφία.

Τι μεσολάβησε και πώς άλλαξε η στάση του Elden απέναντι στο πιο διάσημο εξώφυλλο στην ιστορία της ροκ μουσικής;

Ο Spencer Elden γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1991. Οι γονείς του ήταν φίλοι του φωτογράφου Kirk Weddle, ο οποίος τους πρότεινε να φωτογραφίσει τον βρέφος για ένα καλλιτεχνικό project.

Η αμοιβή ήταν μόλις 200 δολάρια. Κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η εικόνα θα κατέληγε στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ που θα πουλούσε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, αλλάζοντας για πάντα τη ροή της μουσικής ιστορίας.

So Spencer Elden the baby from Nirvana's Nevermind album cover is suing the band and Kurt Cobain's estate claiming the cover was child porn and yet he recreated the famous pic many times. (Sounds like someone needs money) story below 👇🏻 what are your thoughts? https://t.co/1a2CjFh3co pic.twitter.com/Wo7MAhQsoR