Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια σε Ισραήλ και Ιράν μετά την εκεχειρία: Τι ισχύει για πτήσεις, επιβάτες και χώρες διέλευσης (vid)

Μετά την εκεχειρία Ισραήλ–Ιράν και 12 ημέρες έντασης, επαναλειτουργούν τα διεθνή αεροδρόμια Μπεν Γκουριόν (Ισραήλ) και Τεχεράνης (Ιράν), καθώς αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί σε πτήσεις, επιβάτες και εναέριο χώρο.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, έπειτα από την απόφαση της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου να άρει όλους τους περιορισμούς, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων της χώρας. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, στο Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Οι περιορισμοί στον αριθμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων, καθώς και στον αριθμό των επιβατών σε κάθε πτήση, έχουν αρθεί. Επιπλέον, έχουν αρθεί οι περιορισμοί στην άφιξη επιβατών και συνοδών στα αεροδρόμια».

Το άνοιγμα του Μπεν Γκουριόν είχε προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, και συνδέεται με τον επείγοντα επαναπατρισμό χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών.

🇮🇱✈️ BIG ISRAEL TRAVEL UPDATE: ➡️ All Restrictions On Ben Gurion Airport Removed! ➡️ Curfew Temporarily Withdrawn ➡️ El Al Adding Flights For Passengers With Cancelled Flights And Will Soon Reopen Sales https://t.co/c5ae665qut

Το 80% των πτήσεων τις πρώτες ημέρες θα προέρχεται από Ελλάδα και Κύπρο, με την ισραηλινή εθνική αεροπορική εταιρεία να εκτελεί τα δρομολόγια για λόγους ασφαλείας. Από την Τετάρτη (25/6) το πρωί, θα επαναλειτουργήσουν και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα (24/6), μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και το τέλος των 12 ημερών εχθροπραξιών, όπως ανακοίνωσε η FlightRadar24.

🟢 Iraqi airspace has reopened and flights are now transiting.https://t.co/e8OOOdBkvD



🟡 Iranian airspace is now open to international arrivals and departures to/from Tehran with prior permission. pic.twitter.com/91bicOV1As