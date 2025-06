Το Ιράν εκτόξευσε τον βαρύτερο βαλλιστικό του πύραυλο, Sejjil, κατά του Ισραήλ, καθώς συνεχίζεται η έκτη μέρα του πολέμου. Το Ισραήλ απαντά με νέες αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/6), το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με τον Sejjil, τον βαρύτερο και πλέον εξελιγμένο βαλλιστικό πύραυλο του οπλοστασίου του. Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν πως ήταν το 12ο κύμα επίθεσης κατά του Ισραήλ, και συνοδεύτηκε από απειλές για «συγκεντρωμένες και συνεχείς» επιθέσεις.

Ο Sejjil είναι πύραυλος δύο σταδίων, στερεού καυσίμου, με μέγιστο βεληνεκές τα 2.000 χλμ. και ικανότητα μεταφοράς εκρηκτικού φορτίου 700 κιλών. Έχει μήκος 18 μέτρα και βάρος εκτόξευσης σχεδόν 24 τόνους. Σύμφωνα με το CSIS, αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στην κατοχή της Τεχεράνης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη και νέα, τριστάδια έκδοση με εμβέλεια έως 4.000 χλμ.

