Η στιγμή της έκρηξης ηφαιστείου της Ινδονησίας: Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα (vid)

Συναγερμός σήμανε στην Ινδονησία έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Ινδονησία μετά την έκρηξη ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, το οποίο εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων, αναγκάζοντας την ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας να ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού στην ανώτατη βαθμίδα.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν, οι κάτοικοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, με τις τοπικές αρχές να δίνουν την εντολή να απομακρυνθούν σε όσους ζουν στα δύο χωριά που βρίσκονται κοντά στο ηφαίστειο.

«Δρόμοι στα δύο χωριά γέμισαν με πυκνή τέφρα, χαλίκι και άμμο», δήλωσε αξιωματούχος προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί απώλειες. Η προηγούμενη φορά που είχε εκραγεί το ηφαίστειο ήταν τον Μάιο.

Bali flights cancelled after Indonesia volcano eruption. Mount Lewotobi Laki-Laki, a 1,703-metre (5,587-foot) twin-peaked volcano on the tourist island of Flores, erupted on Tuesday, with authorities raising its alert status to the highest level. https://t.co/RQQ2rlwPYX pic.twitter.com/Y9Hg81xWrb

Τουλάχιστον 26 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, επηρεάζοντας περισσότερους από 14.000 επιβάτες. Αυτές περιελάμβαναν τουλάχιστον 14 πτήσεις από την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία προς το Μπαλί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου του Μπαλί.

Η Singapore Airlines ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από το αεροδρόμιο Ντενπασάρ του Μπαλί στη Σιγκαπούρη, και η χαμηλού κόστους θυγατρική της Scoot ακύρωσε πτήσεις προς το Μπαλί και το γειτονικό νησί Λόμποκ, ανέφερε η αεροπορική εταιρία.

Η JetStar, εταιρία χαμηλού κόστους της Qantas, ακύρωσε αρκετές πρωινές πτήσεις προς το Μπαλί από την Αυστραλία και αναμένει καθυστερήσεις σε απογευματινές πτήσεις. «Η πρόγνωση είναι πως το σύννεφο τέφρας αναμένεται να καθαρίσει μέχρι αργότερα απόψε», ανέφερε η JetStar σε μεσημεριανό ταξιδιωτικό ενημερωτικό δελτίο.

Πτήσεις της AirAsia Malaysia και της AirAsia Indonesia προς και από το Μπαλί, το Λόμποκ και το Λαμπουάν Μπάχο επίσης ακυρώθηκαν ή αναπρογραμματίστηκαν, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εταιρία. Η κυβέρνηση έκλεισε τρία αεροδρόμια στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα , περιλαμβανομένου του Φρανσίσκους Ξαβέριους Σέντα στο Μαουμέρε, από σήμερα και μέχρι και αύριο, καθώς έθεσε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Watch as Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-Laki erupts, sending an ash plume over 10 km into the sky and covering roads and residential areas in dust. Several flights were cancelled, including those to the resort island of Bali, and the airport in Maumere, East Nusa Tenggara… pic.twitter.com/CfSB1tYcnk