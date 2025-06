Air India: Επιβάτης της προηγούμενης πτήσης κατήγγειλε ότι «δεν λειτουργούσε τίποτα» στο αεροπλάνο! (vid)

Συναγερμός πριν τη συντριβή: Επιβάτης είχε καταγγείλει σοβαρές βλάβες στο αεροπλάνο της Air India, μερικές ώρες πριν το δυστύχημα.

Ένας επιβάτης της Air India που ταξίδεψε με το ίδιο Boeing 787 λίγες ώρες πριν από τη μοιραία πτήση AI171 καταγγέλλει σε βίντεο σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες στο εσωτερικό του αεροσκάφους, εγείροντας ερωτήματα για πιθανές παραλείψεις συντήρησης.

Ο Άκας Βάτσα, ο οποίος πέταξε από το Δελχί προς το Αχμενταμπάντ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Air India, δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα καταγγέλλοντας ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε» κατά τη διάρκεια της πτήσης. Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροπλάνο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 241 από τους 242 επιβαίνοντες.

«Ήμουν στην ίδια καταραμένη πτήση δύο ώρες πριν απογειωθεί για Λονδίνο», έγραψε ο Βάτσα στο Χ (Twitter), δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνουν εκτός λειτουργίας κλιματισμό, τηλεοράσεις καθισμάτων, φωτισμό καμπίνας και κουμπιά εξυπηρέτησης. Όπως είπε, η κατάσταση στην καμπίνα ήταν αποπνικτική, ενώ ο ίδιος «ίδρωνε απίστευτα».

Ο Βάτσα ισχυρίζεται ότι είχε σκοπό να καταγγείλει επίσημα τα προβλήματα στην εταιρεία, καθώς είχε παρατηρήσει «ανησυχητικά σημάδια» και είχε ήδη τραβήξει βίντεο για το σκοπό αυτό. Δημοσίευσε μάλιστα την κάρτα επιβίβασής του και τον κωδικό κυκλοφορίας του αεροσκάφους, υποστηρίζοντας πως ήταν πράγματι στην προηγούμενη πτήση του μοιραίου αεροσκάφους.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo