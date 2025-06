Τρομακτικές απειλές του ηγέτη της Αλ Κάιντα: Καλεί σε δολοφονίες του Τραμπ και άλλων λόγω... Ισραήλ (vid)

Ο νέος ηγέτης της Αλ Κάιντα καλεί ανοιχτά σε δολοφονίες του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, επικαλούμενος ως αντίποινα την υποστήριξή τους στο Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP), Σαάντ μπιν Άτεφ αλ-Αουλάκι, κάλεσε δημοσίως σε δολοφονίες του πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αρκετών συμβούλων του, ως αντίποινα για τη φιλοϊσραηλινή στάση του, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «The Post».

Το ανησυχητικό μήνυμα μεταδόθηκε μέσα από προπαγανδιστικό βίντεο διάρκειας 34 λεπτών που κυκλοφόρησε την Κυριακή (8/6) με τίτλο «Προτροπή στους Πιστούς». Σε αυτό, ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης ενθαρρύνει μουσουλμάνους που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν εκδίκηση για όσα γίνονται και λέγονται.

Al-Qaeda leader, Sa'ad Bin Atef Al-Awlaki, called for American Muslims to wage Jihad and also the assassination of American officials, including President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, and Elon musk among others pic.twitter.com/YZ5WZTX3uu